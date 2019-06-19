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Ситуация на Украине 25 минут назад

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19 июня 201922:26

"Квартал 95" ищет пародиста на роль Зеленского

Студия "Квартал 95" объявила кастинг на роль президента Украины в передаче "Вечерний квартал", при этом соискатель должен показать Зеленского" так, чтобы "поверили охранники" в администрации главы государства.

Как передает РИА Новости, об этом сообщается на сайте студии. Отмечается, что в "народном кастинге" может принять участие любой человек, могущий продемонстрировать фирменный голос Зеленского с хрипотцой. Победителю обещано появление на концерте-съемке "Вечернего квартала".

Студия "Квартал 95", которая производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи, принадлежит Владимиру Зеленскому и Борису Шефиру. Когда Зеленского избрали президентом Украины, он заявил, что вышел в связи с этим из своего бизнеса. Он назначил брата Бориса Сергея Шефира своим первым помощником.

 

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