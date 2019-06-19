Семь человек пострадали в Подмосковье в аварии рейсового автобуса

Рейсовый автобус попал в аварию на трассе М-4 "Дон" на территории Подмосковья, пострадали семь человек.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествия произошло из-за того, что на 25-м километре трассы, недалеко от города Видное, рейсовый автобус врезался в стоявшую в среднем ряду "Газель", которая остановилась там по причине неисправности. В результате удара пять пассажиров автобуса и оба водителя пострадали.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.