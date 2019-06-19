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19 июня 201923:05

Гарем из рабынь: основатель секты NXIVM признан виновным в торговле людьми

facebook.com/keithraniereofficial \ EPA

В Нью-Йорке присяжные признали лидера сексуальной секты NXIVM Кита Ранье виновным в мошенничестве, сговоре с целью вымогательства, торговле людьми, принуждении к труду, отмывании средств и владении детской порнографией. Теперь ему грозит тюремное заключение вплоть до пожизненного.

Организация была основана в 1995 году и занималась "тренингами по самосовершенствованию". Однако на деле Ранье создал себе гарем из рабынь. Женщин клеймили инициалами создателя секты, держали на голодной диете и вымогали деньги. Выступая перед присяжными, прокурор Мойра Пенса назвала Ранье "боссом преступной организации, власти которого не было предела". В свою очередь адвокаты пытались доказать, что хотя сексуальная жизнь Ранье и выглядела отвратительной, однако криминальной составляющей в ней нет, сообщает РИА Новости.

Ранее за соучастие в деятельности секты NXIVM была задержана актриса Эллисон Мэк, прославившаяся ролью Хлои Салливан в сериале "Тайны Смоллвиля". Женщина призналась, что занималась вербовкой секс-рабынь.

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