На западе США сошли с рельсов два десятка вагонов со взрывчаткой

Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в американском штате Невада. Пострадавших нет.

ЧП привело к утечке потенциально опасных для здоровья людей веществ, включая аммонийную селитру, применяемую для подрывных работ. В настоящий момент производится обеззараживание лиц, контактировавших с веществами. Двери вагонов с оружием и гранатами остались целыми, передает ТАСС.