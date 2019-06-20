Пентагон направит на Ближний Восток систему Patriot и самолеты-разведчики

Новый военный контингент США на Ближнем Востоке будет включать батальон с зенитными ракетными комплексами Patriot.

Как выяснило агентство "Рейтер", Белый дом также перебрасывает туда тысячу человек, беспилотные летательные аппараты и самолет-разведчик. Это те самые меры, которые Вашингтон обещал в качестве ответа на угрозу со стороны Ирана; поводом для этого решения стало нападение на танкер в Оманском заливе.

Тем временем в турне на Ближний Восток отправляется спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он проведет встречи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте, Омане, Бахрейне и передаст новую разведывательную информацию об "угрозах" со стороны Тегерана.

После этого Хук направится в Европу, где встретится с коллегами из Великобритании, Германии и Франции, темой которой тоже будет Иран, сообщает РИА Новости.