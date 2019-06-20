Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат

Пьяный командир одного из подразделений украинских войск в Донбассе расстрелял своих подчиненных, пытавшихся уйти с позиций. Об этом рассказал офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его информации, 18 июня в районе населенного пункта Троицкое командир взвода одного из подразделений 30-й бригады Вооруженных сил Украины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, открыл огонь из автомата по трем военнослужащим, которые попытались уйти с позиций. Они получили серьезные ранения, однако этот факт командование бригады скрыло., передает РИА Новости.

В ДНР не раз отмечали, что морально-психологическое состояние силовиков ухудшается.

Так, в апреле этого года произошел такой случай: рядовой прострелил ногу начштаба батальона, устав от его издевательств.

В мае украинские военнослужащие отказались идти на боевую операцию в составе диверсионно-разведывательной группы и застрелили своего командира, который угрозами пытался заставить их выполнить приказ. Впоследствии смерть капитана была представлена как боевая потеря в результате обстрелов со стороны ДНР.