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20 июня 201904:11

Во Владивостоке задержан и выдворен из страны разыскиваемый Интерполом корейский наркоторговец

УМВД России по Приморскому краю

Во Владивостоке сотрудники отделения Национального бюро Интерпола в Приморье задержали 53-летнего гражданина Республики Корея, обвиняемого в своей стране в приобретении и сбыте на территории Республики Корея метамфетамина.

Ранее судимый за аналогичные преступления мужчина решил скрыться на территории России с целью избежать наказание на своей родине.

Полиция смогла установить его местонахождение и задержала на улице во Владивостоке, передает ТАСС.

Фрунзенский районный суд Владивостока вынес решение принудительно выдворить за пределы Российской Федерации преступника. 20 июня в сопровождении судебных приставов и сотрудников Интерпола Республики Корея задержанный гражданин выдворен за пределы страны.

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