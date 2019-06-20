Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

По сведениям газеты "Вашингтон пост", представители венесуэльской оппозиции во главе с Хуаном Гуайдо убеждали Белый дом в том, что имеют много сторонников и могут без труда сместить Мадуро. Трамп считал, что мог одержать победу и рекламировать ее как крупное достижение во внешней политике. Однако после ряда неудач оппозиции он начал терять терпение и интерес к ситуации вокруг республики.

Газета привела мнение и другого источника, который заявил, что США и не утверждали, что их усилия в Венесуэле будут ограничены одним раундом. Наоборот, политика будет последовательна и дисциплинирована для достижения конечной цели, передает ТАСС.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже полгода. Глава оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США признали его в новом качестве. Однако Россия, Китай и ряд других стран единственным легитимным президентом Венесуэлы считают Николаса Мадуро. Сам он назвал произошедшее в стране назвал попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами.

Еще год назад, в августе 2018-го, Соединенные Штаты и Колумбия, по утверждению Николаса Мадуро, устроили на него покушение. Тогда несколько беспилотников, начиненных взрывчаткой, приблизились к месту парада, который принимал Николас Мадуро. Все дроны были подбиты полицейскими снайперами. В результате семь охранников получили ранения и были госпитализированы.

23 февраля оппозиция попробовала организовать доставку в страну американской гумпомощи через границу с Колумбией, однако попытка не удалась, а на границе произошли столкновения.

В конце апреля на конференции по международной безопасности в Москве начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что США хотят сменить власть в Венесуэле руками Колумбии.