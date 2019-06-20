Си Цзиньпин отправился с государственным визитом в КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин утром 20 июня отправился с государственным визитом в КНДР. Это первая поездка лидера Китая в Северную Корею в этой должности.

В 2009 году он приезжал в республику в качестве вице-президента и общался с предыдущим председателем КНДР Ким Чен Иром, сообщает "Россия 24". В этот раз Цзиньпина сопровождают министры, в том числе иностранных дел Ван И, а так же его супруга. В Пхеньяне Си Цзиньпин пробудет два дня.

Встреча пройдёт незадолго до саммита G20 в Осаке, где китайская делегация, как ожидается, встретится с американской. Государства — противники в торговой войне; так вот в программе визита в КНДР Си Цзиньпин озвучил тему иностранной агрессии. Как предполагают СМИ, речь пойдет как раз о США.