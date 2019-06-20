"Прямая линия": интересен ли россиянам разговор с президентом

Ответы Владимира Путина на вопросы во время "Прямой линии" интересуют 80 процентов россиян. Таковы результаты опроса ВЦИОМ.

Общение президента с гражданами страны начнется в полдень по московскому времени. Прямую трансляцию будут вести в том числе телеканалы и радиостанции ВГТРК. В единый центр поступило уже более миллиона трехсот тысяч звонков и сообщений.

Еще до начала "Прямой линии" часть обращений попала в поле зрения Следственного комитета. По более чем десяти случаям ведется проверка, и уже есть первые возбужденные уголовные дела. В частности, по факту опасного железнодорожного перехода в Челябинской области.

Также в поле зрения следователей — отсутствие дорог коммуникаций в поселке для многодетных семей в Татарстане, долги по зарплатам и проблемы обманутых дольщиков, передает телеканал "Россия 24".