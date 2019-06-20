Новости Общество

Все видео этой рубрики
20 июня 201906:25

Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

Амурский тигр сделал селфи в нацпарке "Земля Леопарда". Процесс зафиксировала фотоловушка, расположенная в заповеднике.

На снимках видно, как хищник подкрадывается к камере и глаз тигра крупным планом. Интересно, что ранее эти животные не раз попадали в объективы камер. Однако еще никогда не удавалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку.

В национальном парке работает крупнейшая в стране сеть фотомониторинга диких животных. Всего установлено более 400 камер.

Сейчас

07:25

На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

06:07

В России начинают отмечать выпускные вечера

00:07

Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

21:50

После вынесения приговора Тищенко депортируют из США в РФ

19:20

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

18:10

МИД РФ ответил на обвинения следственной группы по MH17

16:40

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

"Прямая линия": интересен ли россиянам разговор с президентом

"Прямая линия": интересен ли россиянам разговор с президентом

25 минут назад
Программиста Олега Тищенко в США признали виновным и депортируют в Россию

Программиста Олега Тищенко в США признали виновным и депортируют в Россию

4 часа назад
В России начинают отмечать выпускные вечера

В России начинают отмечать выпускные вечера

11 минут назад

Трансляции

09:00

Открытие экономической конференции "Россия - Африка"
11:55

Прямая линия с Владимиром Путиным
11:56

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод
15:00

Программа "60 минут по горячим следам"
Все трансляции
Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

1 час назад
Крушение "Боинга" над Украиной: следователи обещали сенсацию, но удивить не получилось

Крушение "Боинга" над Украиной: следователи обещали сенсацию, но удивить не получилось

9 часов назад
Пентагон направит на Ближний Восток систему Patriot и самолеты-разведчики

Пентагон направит на Ближний Восток систему Patriot и самолеты-разведчики

5 часов назад
QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

22 часа назад
Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат

Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат

3 часа назад
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

11 часов назад
В Калининградской области открывается международный форум янтарной отрасли

В Калининградской области открывается международный форум янтарной отрасли

5 часов назад
Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

6 часов назад
Трамп идет на второй срок - он пообещал победить СПИД и отправить человека на Марс

Трамп идет на второй срок - он пообещал победить СПИД и отправить человека на Марс

9 часов назад
Зеленского упрекнули в бездействии рядом с дрожащей Меркель

Зеленского упрекнули в бездействии рядом с дрожащей Меркель

9 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

10 часов назад
За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

15 часов назад
Из-за нехватки денег ВОЗ может не справиться с лихорадкой Эбола в Африке

Из-за нехватки денег ВОЗ может не справиться с лихорадкой Эбола в Африке

2 часа назад
Последнее предупреждение: почему Дания задерживает строительство "Северного потока-2"

Последнее предупреждение: почему Дания задерживает строительство "Северного потока-2"

9 часов назад
В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

В Минске не удалось согласовать условия нового перемирия в Донбассе

10 часов назад
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

11 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

11 часов назад
Росстандарт предупреждает: "Корветы" и "Камаро" может постичь рулевое бессилие

Росстандарт предупреждает: "Корветы" и "Камаро" может постичь рулевое бессилие

12 часов назад
Володин: Россия сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

Володин: Россия сделала все для восстановления диалога с ПАСЕ

12 часов назад
В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

12 часов назад
В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

12 часов назад
Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

12 часов назад
Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

13 часов назад
Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

13 часов назад
Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

13 часов назад
Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

14 часов назад
Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

14 часов назад
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

14 часов назад
Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

14 часов назад
Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

16 часов назад
Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

16 часов назад
Lexus представил обновленный внедорожник GX

Lexus представил обновленный внедорожник GX

17 часов назад
Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

17 часов назад
Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

18 часов назад
"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

18 часов назад
"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

19 часов назад
Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

19 часов назад
Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

19 часов назад
"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

19.06.2019 01:11
Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

18.06.2019 08:13
1 453