Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

Амурский тигр сделал селфи в нацпарке "Земля Леопарда". Процесс зафиксировала фотоловушка, расположенная в заповеднике.

На снимках видно, как хищник подкрадывается к камере и глаз тигра крупным планом. Интересно, что ранее эти животные не раз попадали в объективы камер. Однако еще никогда не удавалось запечатлеть, как тигр изучает фотоловушку.

В национальном парке работает крупнейшая в стране сеть фотомониторинга диких животных. Всего установлено более 400 камер.