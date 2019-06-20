Замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с бывшим кавалером Бутиной

Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон и ее муж многие годы состояли в дружеских отношениях с бывшим любовником россиянки Марии Бутиной, осужденной в США.

По данным газеты The Washington Post, Пол Эриксон (политический консультант республиканцев и бывший кавалер Бутиной) проводил церемонию заключения брака Томпсон и ее мужа. На свадьбе присутствовала и Мария Бутина, хотя в серьезные контакты с женихом или невестой не вступала.

О своих связях с Эриксоном Андреа Томпсон не говорила ни начальству, ни Конгрессу весной 2018 года во время слушаний по утверждению своей кандидатуры на нынешний пост. А это решение внутри вашингтонской администрации называют необдуманным, так как Томпсон имеет высшую категорию доступа к секретной информации в сфере безопасности и много лет работала в американской разведке.

Госдепартамент и Томпсон отказались комментировать эти данные, передает ТАСС.

Бутина была арестована в Вашингтоне в июле прошлого года — в канун встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. В апреле этого года она была приговорена к полутора годам тюремного заключения. Ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США.

В случае отказа Бутиной от признания вины ей грозило бы многолетнее тюремное заключение. А учитывая уже отбытый ей до приговора срок и стандартную в США скидку в 50 дней за год приговора, Мария должна выйти на свободу в ноябре 2019 года.

Сейчас она преподает заключенным английский язык, математику, обществоведение и теорию вероятности.