В российских вузах начались приемные кампании

В большинстве российских вузов начались приемные кампании. В этом году, по мнению специалистов, самыми востребованными направлениями станут педагогические и IT-специальности, а также медицина.

Двери для абитуриентов сегодня открывает главный университет страны МГУ. В новом учебном году там откроют сразу четыре новых направления. Среди них — химические технологии и медиакоммуникации. В Московском университете ожидают около 10 тысяч абитуриентов, передает телеканал "Россия 24".