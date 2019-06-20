В Приморье выпустили в море спасенных Патрокла и Евгения

В Приморье выпустили в море последних спасенных в этом сезоне детенышей тюленей.

На видео, опубликованном реабилитационным центром, видно, как животные ползут по берегу и затем входят в воду. Сотрудники дали им имена Патрокл и Евгений.

Специалисты спасают и выхаживают ослабевших и умирающих тюленей и их детенышей. Когда они снова оказываются готовы к самостоятельной жизни, их возвращают в дикую природу.

А в центре уже готовятся к новому сезону — идут поиски финансирования на новое оборудование, чтобы сделать помощь животным еще более эффективной.