Иран заявляет, что сбил американский беспилотный аппарат

Корпус стражей исламской революции Ирана утверждает, что сбил американский беспилотник. Произошло это на юге страны после того, как аппарат нарушил военно-воздушное пространство исламской республики.

Накануне министерство обороны США заявило, что направит на Ближний Восток ракеты "Пэтриот", беспилотные летательные аппараты и самолеты для сбора разведданных.



Также на этой неделе стало известно, что тысячу американских военнослужащих перебросят в регион в связи с ситуацией вокруг Ирана. Военное ведомство подчеркивает: Штаты не ищут конфликта, а такие меры приняли, исходя из соображений безопасности военных, несущих службу в регионе.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и пожары. Вашингтон возложил ответственность на Тегеран. В иранском МИД эти обвинения отвергают. Москва призывает оценивать ситуацию на основе убедительных доказательств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, обвинения США основаны лишь на голословных заявлениях, передает телеканал "Россия 24".