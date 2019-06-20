"Сбербанк" отчитался о победе над скиммингом. Это такой способ хищения денег, при котором мошенники копируют информацию с магнитной ленты пластиковой карты прямо в банкомате, а после изготавливают дубликаты.

Еще несколько лет назад кредитные организации буквально лихорадило от такого вида мошенничества, отметили в крупнейшем российском банке, и вот теперь, подчеркнули там, подобные случаи сведены почти к нулю.