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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 37 минут назад

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20 июня 201908:51

Путин ответит на вопросы россиян в 17-й раз

Global Look Press

"Прямая линия с Владимиром Путиным" начнется в 12 часов по московскому времени. Трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", "Россия 24", Первый, НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России", а также сайт Вести.Ru.

Путин ответит на вопросы россиян уже в 17-й раз. С 2001 года Путин 12 раз общался с россиянами в качестве президента и четыре — в качестве премьер-министра.


По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, интерес к "Прямой линии" по-прежнему огромен. Так, в 2001 году поступило более 400 тысяч вопросов. В последние годы число обращений составляло около 2,5 — 2,8 миллиона. В этом году к вечеру 19 июня россияне уже задали более 1,3 миллиона вопросов.

Обращения к главе государства принимаются по телефону 8-800-200-40-40. Также можно отправить СМС или ММС на номер 0-40-40 или задать вопрос через сайт Moskva-putinu.ru, специальное мобильное приложение, а также в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Также во время эфира выйти на прямую видеосвязь со студией могут пользователи приложений "Москва-Путину" и "ОК Live". Вопросы принимаются с вплоть до окончания программы.

Обычно "Прямая линия" длится около трех-четырех часов. А в 2013 году был поставлен рекорд: Путин общался с народом 4 часа 47 минут.

Больше всего россиян волнуют вопросы ЖКХ, медицинской помощи, экологии, плохих дорог и оплаты труда. Поступают и предложения, например, сделать 31 декабря выходным днем или устраивать аналогичные прямые линии с губернаторами или другими чиновниками.

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