Россию на международном фестивале представят джазовые виртуозы

Саксофонист Игорь Бутман вместе с Московским джазовым оркестром представят Россию на фестивале AkraJazz, который пройдет в Анталии с 19 по 29 июня.

Джазмен умеет наводить культурные мосты между странами, его любят во всем мире — от Москвы до Нью-Йорка и с особой радостью ждут на фестивале. Концерт прославленных российских музыкантов состоится 28 июня.

Московский оркестр под руководством Игоря Бутмана — один из самых востребованных джазовых коллективов в мире. Только за прошедшие пять лет "созвездие виртуозов", как назвал москвичей авторитетный журнал "Jazz Times", дало более 500 концертов в России, а также посетило с гастролями Южную Корею, Индию, Китай, Италию, Канаду, Францию, Великобританию, Латвию, Германию и США.

Музыканты играли на лучших концертных площадках планеты с Нэтэли Коул, New York Voices, Кевином Махогани, Джорджем Бенсоном, Джино Ванелли, Уинтоном Марсалисом, Ларри Корриэллом, Билли Кобэмом, Биллом Эвансом, Рэнди Бреккером, Джо Ловано, Гэри Бертоном, Кертом Эллингом, Патти Остин. В 2019 году Московский джазовый оркестр отмечает 20-летний юбилей.

В последней декаде июня в Анталии на фестиваль соберутся всемирно известные музыканты. AkraJazz — это шесть потрясающих вечеров в саду отеля Акра с восхитительными видами на Средиземное море и горы Западного Тавра. Насыщенная программа поразит слушателей невероятным разнообразием стилей: классический и современный джаз, фанк, рок, латино, соул и электронная музыка. Фестиваль дарит не только встречу со звездами мировой сцены, но и возможность услышать все самое актуальное, что происходит в сфере джаза, ведь каждый вечер на сцену будут выходить несколько исполнителей.

В фестивале принимают участие зарубежные гости: Моника Молина — "романтический голос Испании", кубинский джазовый пианист Роберто Фонсека со своим ансамблем HavanaNights, популярная американская певица Ииока (Iyeoka), исполнители американского фолка Tin Pan Band, а также Jazz and Blues — музыканты уличных оркестров из Нового Орлеана и Нью-Йорка.

Турецкий джаз представляют Akra Jazz Band — коллектив, в котором играют музыканты Анталии, одна из лучших джазовых певиц Турции Ece Göksuсо со своим квартетом, популярные исполнители Barbaros и Şallıel Brothers. Сольную программу представит всемирно известный турецкий пианист и композитор Фазыл Сай, он исполнит свои новые сочинения — сонату "Троя" и "Измирскую сюиту".

Фестиваль завершится 29 июня концертом Ди Ди Бриджуотер — одной из лучших джазовых певиц мира, обладательницы двух премий "Грэмми" (1998, 2011) и премии "Тони". Она выступит в сопровождении The Akra Big Band, в составе которого играют лучшие и самые виртуозные джазовые музыканты Турции.