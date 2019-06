Василевский стал лучшим вратарем прошедшего сезона НХЛ

Российский вратарь "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский на церемонии вручения наград Национальной хоккейной лиге, которая состоялась в Лас-Вегасе, был удостоен приза лучшему голкиперу сезона-2018/19. Россиянин впервые в карьере стал обладателем "Везина Трофи".

24-летний хоккеист выиграл борьбу за престижный трофей у вратарей Бена Бишопа ("Даллас Страз") и Робина Ленера ("Нью-Йорк Айлендрес").

