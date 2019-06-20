На севере Италии дом обрушился из-за взрыва газа: под завалами люди

В жилом доме на севере Италии прогремел взрыв.

Инцидент произошел в городе Гориция, который находится на границе со Словенией. Как сообщает ТАСС с ссылкой на местные СМИ, причиной вызова стала утечка бытового газа.

Из-за взрыва двухэтажный дом обрушился. Под завалами могут находиться три человека.