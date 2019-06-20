Овечкин получил рекордный "Морис Ришар Трофи"

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал обладателем "Морис Ришар Трофи" в восьмой раз в карьере. Приз лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ сезона-2018/19 россиянин получил на церемонии вручения наград, которая состоялась в Лас-Вегасе.

Российский форвард стал первым игроком в НХЛ, восемь раз завоевавшим "Морис Ришар Трофи". Овечкин сумел обойти легендарного Бобби Халла, семь раз становившегося самым метким хоккеистом НХЛ.

Напомним, что в прошедшем сезоне нападающий "Вашингтона" 51 раз поразил ворота соперников.