Путин назвал самые острые вопросы, которые отметил в ходе подготовки к "Прямой линии"

"Понятно, что я и так должен быть в материале, но когда готовлюсь к "Прямой линии", становится очевидно, какие вопросы наиболее острые". С этих слов Владимир Путин начал очередное, семнадцатое по счету общение с россиянами. По словам главы государства, в их числе: уровень жизни, уровень доходов, здравоохранение и работа с отходами, с мусором.

На "Прямую линию" за несколько дней поступило почти полтора миллиона обращений. Больше всего пришло звонков — почти миллион.

"Прямую линию с Владимиром Путиным" транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", "Первый", НТВ, ОТР, "Мир", радиостанции "Маяк", "Вести FM", "Радио России" и сайт Вести.Ru.

В 2018 году Владимир Путин общался со зрителями 4 часа 20 минут. За это время он успел ответить на 79 вопросов. Это на 11 больше, чем годом ранее.