В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

В четверг утром в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана разбился самолет Ан-2, проводивший химическую обработку полей, передает "Интерфакс".

Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц. Известно, что самолет разбился в 10 км от села Родина.

Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего создана специальная комиссия.