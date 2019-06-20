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20 июня 201909:35

Стена молдавской девятиэтажки рухнула на глазах ее жителей

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Часть девятиэтажного дома обрушилась на севере Молдавии, в результате ЧП никто не пострадал, поскольку всех жителей успели эвакуировать, сообщил президент страны Игорь Додон. Очевидцы сняли момент обвала на видео.

 

Инцидент произошел около 21:20 19 июня в городе Атаки. На кадрах видно, как на девятом этаже с балкона вываливаются оконные рамы, а затем по зданию ползет трещина — спустя несколько секунд обрушилась вся стена, ближайшие дома накрыло облаком пыли.

"Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", — написал глава государства.

Спасатели успели вывести из подъезда 46 человек, в том числе 11 детей. Информации о пропавших не поступало, тем не менее, они проводят разведку с целью понять, не оказались ли под завалами люди.

О причинах обрушения ничего не сообщается.

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