Полиция арестовала подозреваемого по делу Эмилиано Салы

Британская полиция, расследующая смерть аргентинского футболиста Эмилиано Салы, задержала 64-летнего мужчину из Северного Йоркшира по подозрению в непредумышленном убийстве. Имя подозреваемого не называется.

"Мы провели широкомасштабное расследование обстоятельств смерти футболиста Салы. В результате был арестован 64-летний мужчина. Он сотрудничает со следствием и уже отпущен до окончания расследования на свободу", – приводит слова полицейского Саймона Хакстера Sky Sports.

Напомним, что 21 января 2019 года самолет, на борту которого находился подписавший контракт с "Кардифф Сити" Эмилиано Сала, пропал с радаров. Позже тело 28-летний футболиста было найдено на дне Ла-Манша.