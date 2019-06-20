Момент столкновения маршрутки с минивэном на севере Москвы попал на видео

Два человека пострадали в столкновении маршрутки с двумя автомобилями на северо-западе Москвы. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла около 08:15 утра 20 июня на углу Туристской улицы и бульвара Яна Райниса. Судя по кадрам, водитель маршрутки вылетел на перекресток на красный сигнал светофора и врезался в двигавшийся ему наперерез минивэн. Последний от удара завалился на бок и зацепил легковушку.

Травмы получил один взрослы и ребенок, но в салоне какого автомобиля они находились, представители столичной полиции не уточнили.

Из-за ДТП пробка на Туристской улице растянулась почти на четыре километра.