Бойко-Великого обвиняют в растрате нескольких миллионов "Кредитного Экспресса"

Бизнесмену Василию Бойко-Великому следствием предъявлено обвинение в растрате средств банка "Кредитный Экспресс" на несколько миллионов долларов.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, в 2013-2018 годах Бойко-Великий, владея 10% уставного капитала банка, с директором Аллой Кабановой, главбухом Марией Антоновой и еще четырьмя подельниками-сотрудниками банка "похитили более 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов"​​​.

По данным следствия, обвиняемые подделывали документы о кредитах, а также похищали деньги со счетов клиентов. В настоящее время известно о 31 хищении. Следователи СКР проверяют все подозрительные операции.

По словам Петренко, задержаны семеро соучастников, всем предъявлены обвинения в растрате вверенных им денежных средств, совершенной в составе организованной группы.

СК РФ направил ходатайство в суд о заключении всех фигурантов под стражу.