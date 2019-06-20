При взрыве в доме в Италии погибли 2 человека

В результате взрыва бытового газа в доме в итальянской Гориции погибли два человека. Их тела спасатели извлекли из-под завалов.

Как сообщает РИА Новости, взрыв прогремел в 4:20 по местному времени. Здание полностью обрушилось. В настоящее время продолжаются поиски третьего пропавшего человека.

На месте происшествия работают восемь пожарных расчетов со специальной техникой. Полиция выясняет причины взрыва.