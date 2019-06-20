Кубок КОНКАКАФ. Футболисты Мексики одной ногой в плей-офф

В США продолжается розыгрыш футбольного чемпионата Северной и Центральной Америки – Золотой кубок КОНКАКАФ. В группе "А" сборная Мексики одержала вторую подряд принципиальную победу, переиграв соперников из команды Канады (3:1) и набрала 6 очков.

Действующие чемпионы КОНКАКАФ практически решили вопрос выхода в плей-офф, хотя теоретически они могут потерять одно из двух первых мест в группе. Но для этого нужен какой-то немыслимый сценарий с разгромным проигрышем мексиканцев команде Мартиники и победой Канады над футболистами Кубы.

Мартиника, к слову, переиграла кубинцев 3:0. В результате у Мексики 6 очков и разница голов 10:1, у Канады – 3 очка (голы – 5:3), у Мартиники – 3 (3:4), у Кубы – 0 (0:10).