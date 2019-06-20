Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 июня 201911:09

Василевский, Кучеров и Овечкин вошли в символическую сборную сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена игроков, вошедших в первую и вторую сборные сезона-2018/19. Сразу три россиянина попали в число лучших. Это вратарь "Тампы" Андрей Василевский, его партнер по команде Никита Кучеров и форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Все они оказались в первой сборной прошедшего чемпионата. Компанию им составили защитники Брент Бернс из "Сан-Хосе Шаркс" и Марк Джиордано из "Калгари Флэймз", а также нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид​​​.

Вторая символическая сборная НХЛ выглядит следующим образом: вратарь Бен Бишоп ("Даллас Старз"), защитники Джон Карлсон ("Вашингтон Кэпиталз") и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), форварды Брэд Маршанд ("Бостон Брюинз"), Сидни Кросби ("Питтсбург Питтсбург") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхокс").

Сейчас

11:12

Белух и косаток грузят в фуры для вывоза из "китовой тюрьмы"

09:09

В итальянской Гориции прогремел взрыв в жилом доме

07:57

"Китовая тюрьма" в октябре должна прекратить свое существование

07:25

На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

06:46

Иран сбил американский БЛА

06:07

В России начинают отмечать выпускные вечера

00:07

Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин ответит на вопросы россиян в 17-й раз

Путин ответит на вопросы россиян в 17-й раз

2 часа назад
Иран заявляет, что сбил американский беспилотный аппарат

Иран заявляет, что сбил американский беспилотный аппарат

4 часа назад
Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых в крушении "Боинга"

Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых в крушении "Боинга"

30 минут назад

Трансляции

11:55

Прямая линия с Владимиром Путиным
11:56

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод
15:00

Программа "60 минут по горячим следам"
17:25

Программа "60 минут"
Все трансляции
При взрыве в доме в Италии погибли 2 человека

При взрыве в доме в Италии погибли 2 человека

21 минута назад
На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

3 часа назад
В российских вузах начались приемные кампании

В российских вузах начались приемные кампании

3 часа назад
Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

4 часа назад
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел "на том свете"

16 часов назад
"Сбербанк" отчитался о победе над скиммингом

"Сбербанк" отчитался о победе над скиммингом

3 часа назад
Дело Тищенко: Россия высказала США свое разочарование надуманными приговорами

Дело Тищенко: Россия высказала США свое разочарование надуманными приговорами

4 часа назад
Фехтование: новые медали сборной России на чемпионате Европы

Фехтование: новые медали сборной России на чемпионате Европы

3 часа назад
Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат

Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат

8 часов назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

2 часа назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

15 часов назад
За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

20 часов назад
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились

Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились

1 час назад
Момент столкновения маршрутки с минивэном на севере Москвы попал на видео

Момент столкновения маршрутки с минивэном на севере Москвы попал на видео

1 час назад
Крайняя мера: изымать землю за нескошенную траву будут в исключительных случаях

Крайняя мера: изымать землю за нескошенную траву будут в исключительных случаях

1 час назад
Полиция арестовала подозреваемого по делу Эмилиано Салы

Полиция арестовала подозреваемого по делу Эмилиано Салы

1 час назад
Просто добавь фермент: учёные научились преобразовывать вторую группу крови в универсальную

Просто добавь фермент: учёные научились преобразовывать вторую группу крови в универсальную

1 час назад
Стена молдавской девятиэтажки рухнула на глазах ее жителей

Стена молдавской девятиэтажки рухнула на глазах ее жителей

1 час назад
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб

1 час назад
Овечкин получил рекордный "Морис Ришар Трофи"

Овечкин получил рекордный "Морис Ришар Трофи"

1 час назад
Россию на международном фестивале представят джазовые виртуозы

Россию на международном фестивале представят джазовые виртуозы

2 часа назад
Замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с бывшим кавалером Бутиной

Замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с бывшим кавалером Бутиной

2 часа назад
"Китовая тюрьма" в октябре должна прекратить свое существование

"Китовая тюрьма" в октябре должна прекратить свое существование

3 часа назад
Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

4 часа назад
Рубль сметает все на своем пути. Может ли что-то остановить укрепление?

Рубль сметает все на своем пути. Может ли что-то остановить укрепление?

4 часа назад
В России начинают отмечать выпускные вечера

В России начинают отмечать выпускные вечера

4 часа назад
Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

6 часов назад
Зеленского упрекнули в бездействии рядом с дрожащей Меркель

Зеленского упрекнули в бездействии рядом с дрожащей Меркель

13 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

16 часов назад
В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

17 часов назад
В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

17 часов назад
Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

19 часов назад
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

19 часов назад
Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

19 часов назад
Lexus представил обновленный внедорожник GX

Lexus представил обновленный внедорожник GX

22 часа назад
"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

23 часа назад
Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

19.06.2019 10:54