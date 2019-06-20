Василевский, Кучеров и Овечкин вошли в символическую сборную сезона НХЛ

Национальная хоккейная лига назвала имена игроков, вошедших в первую и вторую сборные сезона-2018/19. Сразу три россиянина попали в число лучших. Это вратарь "Тампы" Андрей Василевский, его партнер по команде Никита Кучеров и форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

Все они оказались в первой сборной прошедшего чемпионата. Компанию им составили защитники Брент Бернс из "Сан-Хосе Шаркс" и Марк Джиордано из "Калгари Флэймз", а также нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид​​​.

Вторая символическая сборная НХЛ выглядит следующим образом: вратарь Бен Бишоп ("Даллас Старз"), защитники Джон Карлсон ("Вашингтон Кэпиталз") и Виктор Хедман ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), форварды Брэд Маршанд ("Бостон Брюинз"), Сидни Кросби ("Питтсбург Питтсбург") и Патрик Кейн ("Чикаго Блэкхокс").