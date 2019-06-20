Белух и косаток грузят в фуры для вывоза из "китовой тюрьмы"

В Приморье вслед за косатками в фуры грузят белух из "китовой тюрьмы" для вывоза к месту выпуска в природу, передает РИА Новости.

Ранее около причала бухты Средней в грузовики поместили минимум двух косаток​​​. С помощью крана и специального гамака шестерых белух погрузили в фуру, внутри которой есть ванна. В настоящее время процесс погрузки продолжается. Внутри базы и на входе дежурит полиция.

Ситуация с "китовой тюрьмой" получила широкую огласку после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Природоохранная прокуратура Владивостока выявила нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, отловивших животных. Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.

22 февраля президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных из бухты Средней в Приморье.