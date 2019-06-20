Патрушев: виновных в крушении MH17 назначили без доказательств

Виновных по делу о сбитом самолете рейса МН17 просто назначили, считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Дальше, по словам Патрушева, все так называемое расследование сводилось к тому, чтобы всеми возможными способами подтвердить первое озвученное предположение.

"Мы не видим каких-либо доказательств, которые подтверждают то, что они сказали. И вообще, расследование проведено, на мой взгляд, нелепо", — констатирует Николай Патрушев.

При этом Патрушев подчеркнул, что Совместная следственная группа по расследованию обстоятельств крушения малайзийского Boeing-777 в Донбассе не воспользовалась предоставленной Россией информацией, сообщает ТАСС. При этом Москва предоставила объективную, техническую информацию, исходные данные с российских радаров.

Патрушев коснулся доказательств, на которые опиралась Совместная следственная группа. Это, например, какие-то телефонные разговоры.

"Слушайте, но смешно это. Это какие-то косвенные обвинения. Кто-то с кем-то разговаривает, там нет никаких доказательств и нет никаких привязок, — подчеркнул Николай Патрушев во время поездки в Уфу. Если юридически оценивать, то доказательства ничтожны. Сейчас мы не видим той информации, которую можно бы воспринять. Расследование проведено нелепо. Но мы заинтересованы в том, чтобы была объективная картина. Думаю, что со временем мы получим реальный результат".

Ранее на основе предоставленных Службой безопасности Украины каких-то радиоперехватов было выдвинуто обвинение в причастности к гибели пассажиров самолета рейса Амстердам – Куала-Лумпур трем россиянам и одному украинцу — Игорю Гиркину, Олегу Платову, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко. На эти имена выданы международные ордера на арест.

Самолет был сбит ракетой комплекса "Бук" 17 июля 2014 года над зоной, в которой Киев проводил так называемую Антитеррористическую операцию с применением всех видов оружия – авиации, артиллерии, танков и ЗРК. Самолету авиакомпании Malaysia Airlines не хватило всего 60 километров, чтобы уйти в безопасную зону за российскую границу. На его борту были 298 человек. Все они погибли.