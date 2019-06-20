Пьяный дебошир избил сделавшего ему замечание воронежского пенсионера

Несколько переломов и сотрясение мозга получил воронежский пенсионер, пытаясь утихомирить нетрезвого дебошира, "стрелявшего" из смартфона по домам. Противостояние попало в объективы камер наблюдения.

Сам инцидент произошел еще 2 июня, однако известно о нем стало только на этой неделе. В тот день ранним утром по дворам на улице Колесниченко бродил неадекватный мужчина, который вел разговор с невидимым собеседником и изображал из себя ковбоя.

"Парень явно был не в себе: то ли пьяный, то ли под наркотиками. Кричал какие-то глупости — мол, выходите, перестреляю всех. А у самого в руках телефон", — рассказала супруга пострадавшего.

Грузивший вещи в машину 72-летний мужчина призвал прохожего вести себя потише, но в результате сам стал объектом агрессии. В ходе стычки он пропустил несколько ударов и оказался на асфальте, а "стрелок" переключился на его супругу, пытавшуюся помочь мужу.

"Рука оказалась сломана в трёх местах, пришлось вставлять металлические пластины. Ещё и сотрясение мозга, провалы памяти", — поведала она сайту "Моё!".

Злоумышленник с места скрылся, но его быстро задержали — 34-летний мужчина живет в том же районе. По статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" ему грозит до трех лет лишения свободы.