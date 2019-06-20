Тюрьма меняет пол: арестованная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Известная легкоатлетка из Кении Шиейс Чепкосгей, которая в 2017 году была дисквалифицирована за применение запрещенных препаратов, оказалась мужчиной. Ее арестовали за то, что она выдавала себя за медсестру и только тюремщики смогли разобраться с половой принадлежностью экс-бегуньи.

Осенью 2016 года Чепкосгей участвовала в популярном полумарафоне в Малайзии и оказалась в числе спортсменов, которым было предписано сдать допинг-пробы, сообщает Чемпионат.Ru. В анализах "девушки" обнаружились тестостерон, андростерон и этиохоланон в количествах, невозможных для здоровой женщины. В итоге спортсменку дисквалифицировали на 4 года.

Но лже-бегунья при этом продолжала работать медсестрой в одном из госпиталей Найроби. Но в начале июня Шиейс была арестована, поскольку обман был раскрыт коллегами по мед-учреждению. А уже в тюрьме надзиратели установили, что арестованная на самом деле мужчина.

"Да, я мужчина, но когда стал заниматься спортом, то в документах указал, что являюсь женщиной", — объяснил Чепкосгей следователю. Суд над медсестрой-бегуньей состоится 21 июня.