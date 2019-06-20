Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

В ответ на обвинения Японии в нарушении российскими бомбардировщиками воздушного пространства страны, в Минобороны РФ заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Японского, Восточно-Китайского, Южно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, передает "Интерфакс".

"Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", — говорится в сообщении ведомства. Продолжительность полета бомбардировщиков составила более 14 часов.

Отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-2, F-15 ВВС Японии.