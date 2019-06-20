Лионель Месси: если Аргентина не выйдет из группы, это будет безумием

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о ситуации в команде после ничейного результата в игре с Парагваем на групповом этапе Кубка Америки. По мнению капитана "альбиселесте", аргентинцы обязаны побеждать в матче с Катаром, чтобы выйти в плей-офф турнира.

"Для Аргентины не выйти из группы – это просто безумие. Мы должны побеждать Катар, если хотим продолжить борьбу на турнире. Нам нужно найти свою игру, хотя времени на это уже нет. Но все в команде настроены на победу", – приводит слова Месси TNT Sports.

Напомним, что после двух туров сборная Аргентины занимает последнее место в группе В, набрав всего одно очко. 23 июня аргентинцы сыграют с командой Катара.