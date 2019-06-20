В Московском метро открылись четыре новые станции
20 июня в Московском метрополитене открылись новые станции: "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Все они находятся на Сокольнической линии, на территории Новой Москвы. На открытии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Он назвал июнь "месяцем метро", так как буквально две недели назад была запущена ветка от Некрасовки, а в прошлом году в этом же месяце открыта ветка Солнцевского направления. "Сегодня запускаем очень важный проект — строительство метро до Коммунарки", — приводит слова мэра агентство "Интерфакс". Он поздравил с этим событием всех жителей столицы.
В Новой Москве проживают более полумиллиона человек. "Это уже огромный город, который активно развивается", — подчеркнул Собянин. Поскольку целый сектор Новой Москвы оказался без метро и железной дороги, было принято решение построить в этом направлении сразу две ветки и продлить Сокольническую линию до Коммунарки. Первая открыта сегодня, 20 июня. Вторая ветка протянется от Большой кольцевой линии до Коммунарки и Троицка. Мэр Москвы считает, что это позволит решить проблему с транспортом.
Собянин рассказал об уникальной технологии строительства вновь открытой ветки: метро было заложено в створе первого класса, в рекордно короткие сроки. Всего было построено 10 километров метрополитена.
Теперь жители Коммунарки смогут добраться до центра столицы за 40-45 минут. Каждая из четырех станций чем-то примечательна. При этом впервые станции соединены с магистралью, что будет удобно для автолюбителей, сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов. От Коммунарки до Киевского шоссе на дорогах движение будет без светофоров. На этом участке предусмотрены также остановки общественного транспорта.
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