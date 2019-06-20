Первый вопрос на "Прямой линии с Владимиром Путиным" задал пожарный

На "Прямой линии с Владимиром Путиным" первый вопрос президенту задал пожарный из Калининградской области. И этот вопрос о низких зарплатах. Пожарный подчеркнул, что его коллеги получают по 12-13 тысяч рублей. У самого задавшего вопрос зарплата чуть выше — 16 тысяч. Многие вынуждены работать, подчеркнул калининградский огнеборец, на двух-трех работах, чтобы обеспечить семьи. Но постоянное отсутствие главы семьи дома эти семьи и разрушает, подчеркнул пожарный.

"В МЧС сложилась ситуация не самая лучшая", — подчеркнул президент России в ответ.

Президент пояснил, почему так складывается. Потому, что в МЧС есть люди в погонах, которые получают примерно 43 тысячи рублей, а все остальные – по 13-16 тысяч, добавил Путин.

Последние несколько месяцев с министром Зиничевым президент говорил с ним на этот счет. В итоге было принято следующее решение: в 2019 году для МЧС будет выделено 4,3 миллиарда рублей. Это, продолжил Владимир Путин, позволит повысить зарплаты сотрудникам где-то до примерно 24 тысяч рублей.

В 2020 году тоже предусмотрено повышение заработков.

"Зарплата должна вырасти где-то до 32 тысяч рублей", — пообещал Путин.

На 2020 год предусмотрено выделение МЧС двух траншев по полугодию — по 4 миллиарда. Итого министерство получит дополнительно 8 миллиардов рублей за год.

Но каждый случай выплаты зарплат ниже прожиточного минимума необходимо проверять. Это предмет для разбирательства, подчеркнул Владимир Путин 20 июня 2019 года.

"Вы говорили о 10 тысячах рублей и так далее. Это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Нами впервые принято решение, мы довели минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума — это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше этой суммы", -подчеркнул Путин, отвечая на вопрос пожарного Станислава Таукачикаса из Калининграда.