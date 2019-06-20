Тема:
"Прямая линия с Владимиром Путиным" 2 минуты назад
20 июня 201912:37
Путин назвал главную цель нацпроектов
Национальные проекты должны поставить экономику страны на "новые рельсы": сделать ее технологичной, повысить производительность труда. Это позволит обеспечить безопасность России на долгие годы, заявил Владимир Путин во время "Прямой линии".
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