Пьяный водитель устроил погром на парковке в Новом Уренгое

Пьяный водитель протаранил четыре автомобиля, превратив парковку перед жилым домом в Новом Уренгое в груду металлолома. Неуправляемый "полет" Subaru Impreza попал в объектив камеры наблюдения.

Массовое ДТП произошло ранним утром 20 июня на Северной улице. По официальным данным, водитель не справился с управлением, снес ограждение и протаранил четыре припаркованных автомобиля. Скорость у нарушителя, как можно судить по кадрам, была столь высока, что от удара ВАЗ-2105 и Ford Focus отлетели в сторону, серьезно повредив еще два автомобиля.

Людей в поврежденных машинах не было, сам водитель Subaru отделался ссадинами и синяками. По словам очевидцев, он с трудом держался на ногах и еле формулировал мысли, поскольку был сильно пьян, инспекторы ДПС на сей счет молчат.