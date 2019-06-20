Путин: регионы должны обеспечивать врачей жильем, чтобы они не уезжали

Российские регионы должны предусмотреть в своих бюджетах средства на обеспечение врачей жильем, иначе они будут уезжать, заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

"Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги — миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти", — подчеркнул глава государства.

Он добавил, что необходимо выравнивать и зарплаты врачей по регионам. В целом по России, отметил Путин, зарплаты врачей растут – "в этом году они выросли на 5% и чуть-чуть не догоняют 77 тысяч рублей", однако еще остаются регионы, где врачи получают очень мало, и средний уровень зарплат "необходимо выравнивать".