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"Прямая линия с Владимиром Путиным" 14 минут назад
20 июня 201913:14
Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине
В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин назвал три основных проблемы здравоохранения в России, передает телеканал "Россия 24".
По словам президента, во-первых необходимо обратить внимание на доступность первичного звена здравоохранения. Во-вторых – на дефицит специалистов по конкретным направлениям. В-третьих – на лекарственное обеспечение. "Проблем много вообще, но три я считаю основными", — сказал глава государства.
В прямом эфире "Прямую линию с Владимиром Путиным" транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".
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