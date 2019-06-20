Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин назвал три основных проблемы здравоохранения в России, передает телеканал "Россия 24".

По словам президента, во-первых необходимо обратить внимание на доступность первичного звена здравоохранения​​​. Во-вторых – на дефицит специалистов по конкретным направлениям. В-третьих – на лекарственное обеспечение. "Проблем много вообще, но три я считаю основными", — сказал глава государства.

В прямом эфире "Прямую линию с Владимиром Путиным" транслируют телеканалы "Россия 1" и "Россия 24".