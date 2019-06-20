Президент призвал не сравнивать современные нацпроекты с коммунизмом

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" призвал не сравнивать национальные проекты российского государства с волюнтаристскими планами, которые были у советского руководства.

Отвечая на вопрос о том, когда граждане страны почувствуют отдачу от национальных проектов, Путин отметил, что "это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме". При этом глава государства подчеркнул, что тогда никому не было понятно, что такое "нынешнее поколение".

"Потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году", — отметил Владимир Путин.

По словам главы государства, результаты реализации национальных проектов должны ощущаться уже сейчас, в этом и в следующем году. Путин подчеркнул, что это должно отражаться на доходах, заработных планах населения. "Мы видим, что проблемы здесь есть. Но и положительные тенденции тоже имеются", — отметил президент.

Глава государства во время "Прямой линии" рассказал, что государство вкладывает значительные средства в развитие образования и здравоохранения.