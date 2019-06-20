Путин: за результаты нацпроектов каждый министр отвечает лично

Владимир Путин в ходе "Прямой линии" сообщил, что за результаты реализации национальных проектов каждый министр отвечает лично. Персональная ответственность в данной работе необходима, подчеркнул президент, и все министры знают об этом.

Ведущий программы напомнил о недавно прошедшем совещании по нацпроектам и отметил, что многие министры, присутствовавшие на нем, имели печальный вид. Президент ответил, что не думает, что это был печальный вид: министры, по его словам, "были сосредоточены и думали как добиться реализации поставленных задач".

Ранее в ходе "Прямой линии" президент подчеркнул значимость нацпроектов. По его словам, они призваны поставить экономику страны на "новые рельсы": сделать ее технологичной, повысить производительность труда. Это на долгие годы обеспечит безопасность страны.