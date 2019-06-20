Тема:
"Прямая линия с Владимиром Путиным" 14 минут назад
Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас
На "Прямую линию с Владимиром Путиным" пришло много вопросов, касающихся экологии и "мусорной реформы". Люди из нескольких регионов жалуются, что она не работает, а также недоумевают по поводу существенного роста расценок на вывоз мусора при том, что по факту все осталось по-прежнему.
Так, например, житель Омска пожаловался, что до "мусорной реформы" он платил по квитанции за вывоз отходов 27 рублей, после ее старта ситуация не изменилась, мусор вывозят, как прежде, а тарифы при этом выросли в десять раз.
Путин отметил, что рост тарифов — это неизбежность. По его словам, нужно иметь какие-то первичные деньги, чтобы начать систему работы.
"Но люди должны видеть результаты, конечно. Это не тот случай, когда нужно оттягивать результаты на двадцать лет", — отметил глава государства, добавив, что "результаты люди должны почувствовать уже сейчас".
Президент также рассказал, что в России есть программа по переработке мусора, средства на которую будут привлечены из бизнеса, а часть будет взята из федерального бюджета.
Путин пообещал разобраться со всеми обращениями граждан по данной теме, но напомнил: проблема с мусором заключается в том, что раньше в стране не заботились о переработке отходов, и в итоге полигоны отходов десятилетиями росли еще с советских времен.
Путин отметил, что, несмотря на падение доходов, российское общество — это общество потребления, которое производит много мусора.
Он уверен, что проблему мусора нужно решать уже сейчас, а результаты должны быть как можно скорее.
Глава государства заверил, что работа в этом направлении идет, и общение с губернаторами продолжается.
Уже вскоре после того, как "мусорные вопросы" с соответствующими фотоматериалами были переданы Путину, пришло сообщение, что, в частности, мусорная площадка в селе Покровское Ростовской области (снимок которой был показан во время "Прямой линии") очищена.
Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев. По его словам, ситуация в Покровском была известна: мусор там, действительно, копился в течение какого-то времени.
Однако, сказал губернатор, как только была получена данная информация, площадку очистили. Голубев сообщил, что мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня.
Ранее по теме
-
Президент рассказал об ошибке правительства14 минут назад
-
Россия не поступится своими интересами ради отмены санкций19 минут назад
-
Первый итог "Прямой линии": низкие зарплаты врачей Заполярья проверят26 минут назад
-
Президент призвал не сравнивать современные нацпроекты с коммунизмом42 минуты назад
-
Путин: за результаты нацпроектов каждый министр отвечает лично47 минут назад
-
Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине51 минута назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Первый вопрос на "Прямой линии с Владимиром Путиным" задал пожарный
- В московском метро открылись четыре новые станции
- Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"
- Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас
Самое читаемое
-
Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию
- Пьяный украинский командир расстрелял своих солдат
- Похищенная в Новосибирске известная спортсменка найдена в лесу
- Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
- Студентов нанимали для работы в порнографическом реалити-шоу. Виде
Телеканал "Россия"
-
Барри Алибасов рассказал Малахову, что видел на том свете
- Невестка Людмилы Зыкиной заявила, что певица украла ее детей
- Вышел тизер-трейлер романтического приключенческого фильма "Серебряные коньки"
- Не пропустите премьеру! "Ведьма" – страшно интересная история
Вести.Экономика
-
Как ФРС обошлась без сюрпризов, но все же удивила рынки
- Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы
- Орешкин пообещал российской экономике серьезные изменения
- Инвесторы раскупили самый длинный госдолг РФ
- Санкции Евросоюза против России продлят на 6 месяцев
Вести.Hi-tech
-
Что интернет делает с мозгом: учёные обобщили десятки исследований
- "Замена Android" от Huawei: первые скриншоты
- Так выглядит Samsung Galaxy Note10
- Эти смартфоны чинят чаще всего
- В Telegram появится конкурент "Яндекс.Новостей"
Авто.Вести.Ru
-
Тест новой Lada Granta Cross и ответы на вопросы (+видео)
- Porsche выпустила очень быстрый Cayman и очень красивый Spyder
- Путин ужесточил наказания за "пьяные" ДТП - до 15 лет тюрьмы
- Из-за взрыва заправки в Норвегии автомобили окаменели (видео)
- АвтоВАЗ готовится повысить цены на Lada, а УАЗ уже подорожал
Недвижимость
-
Риелторы рассказали, когда лучше всего покупать квартиру
- Россиян защитят от интернет-мошенничества с жильем
- Стеклянный пол небоскреба лопнул под ногами у туристов
- Суд разъяснил, когда коммунальщиков можно не пускать в квартиру
- Вторичное жилье: что кроется за большой скидкой
- В России изменился порядок применения маткапитала
Вести.Медицина
-
Модный напиток с шариками забил весь желудок ребенка
- Как это работает: пена для бритья с ментолом для лечения солнечных ожогов
- Плотоядная бактерия поражает людей на пляжах
- В России отзывают еще один препарат от кашля
- Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин
Вести в 20.00
-
Крушение "Боинга": следствие назвало подозреваемых
- Зеленского упрекнули в бездействии
- Трамп идет на второй срок
Вести-Москва
-
Лихач на "Ламборгини" сбежал от патруля ДПС на Воробьевых горах
- Оранжевая жара: прохлады не ожидается до следующей недели
- В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов
- "Привет, Москва": столичная подземка превратилась в театральные подмостки
- Московские студенты и вузы улучшают свои позиции в рейтингах
- В столице открылся форум социальных инициатив регионов
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
Самые красивые женщины мира и героини мультфильмов, на них похожие
- Как менялись "Том и Джерри" сквозь десятилетия
- Принцессы Дисней оказались в нашей реальности
- Девушка из Польши доказала, что может стать кем угодно
- 10 лучших мультфильмов по легендам
Gmbox. Смысл в играх
-
На Kickstarter пожертвовали на игры более $1 млрд
- 10 игр, которые современные геймеры просто не поймут
- 10 подтверждённых фактов о PS5
- 10 мощнейших предметов, ломающих свои игры
- 10 самых печальных концовок в играх
Наука
-
Гранаты против старости: антивозрастное соединение испытано на людях
- Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз и алкоголизм
- Никаких 15 миллиардов: к 2100 году прогнозируется замедление темпов роста населения
- "А мы пойдём на север": останки древних гиен впервые найдены в Арктике
Фильм Про
-
Лучшие триллеры в истории
- "Мстители: Финал": кто пожертвует собой
- "Терминатор 6": что известно о фильме
- Лучшие сериалы про маньяков
- Лучшие сериалы. Что смотреть в этом году
- Любимые фильмы Стивена Кинга
Телеканал "Культура"
-
В Сочи подвели итоги юбилейный "Кинотавр"
- Жанна Бичевская принимает поздравления с юбилеем
- "Большой художник". Мир искусства лишился Франко Дзеффирелли
- 65 лет назад родился Сергей Курёхин
Москва 24
-
"Спас мне жизнь". Пострадавший рассказал подробности драки, в которой убили спецназовца
- Оставившая годовалых детей в хостеле мать не признала вину
- Как спасали людей после крупнейшей железнодорожной катастрофы
- В пруду музея "Коломенское" утонул человек
- Трактор наехал на журналистов. Видео