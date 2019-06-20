Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" пришло много вопросов, касающихся экологии и "мусорной реформы". Люди из нескольких регионов жалуются, что она не работает, а также недоумевают по поводу существенного роста расценок на вывоз мусора при том, что по факту все осталось по-прежнему.

Так, например, житель Омска пожаловался, что до "мусорной реформы" он платил по квитанции за вывоз отходов 27 рублей, после ее старта ситуация не изменилась, мусор вывозят, как прежде, а тарифы при этом выросли в десять раз.

Путин отметил, что рост тарифов — это неизбежность. По его словам, нужно иметь какие-то первичные деньги, чтобы начать систему работы.

"Но люди должны видеть результаты, конечно. Это не тот случай, когда нужно оттягивать результаты на двадцать лет", — отметил глава государства, добавив, что "результаты люди должны почувствовать уже сейчас".

Президент также рассказал, что в России есть программа по переработке мусора, средства на которую будут привлечены из бизнеса, а часть будет взята из федерального бюджета.

Путин пообещал разобраться со всеми обращениями граждан по данной теме, но напомнил: проблема с мусором заключается в том, что раньше в стране не заботились о переработке отходов, и в итоге полигоны отходов десятилетиями росли еще с советских времен.

Путин отметил, что, несмотря на падение доходов, российское общество — это общество потребления, которое производит много мусора.

Он уверен, что проблему мусора нужно решать уже сейчас, а результаты должны быть как можно скорее.

Глава государства заверил, что работа в этом направлении идет, и общение с губернаторами продолжается.

Уже вскоре после того, как "мусорные вопросы" с соответствующими фотоматериалами были переданы Путину, пришло сообщение, что, в частности, мусорная площадка в селе Покровское Ростовской области (снимок которой был показан во время "Прямой линии") очищена.

Об этом сообщил РИА Новости губернатор региона Василий Голубев. По его словам, ситуация в Покровском была известна: мусор там, действительно, копился в течение какого-то времени.

Однако, сказал губернатор, как только была получена данная информация, площадку очистили. Голубев сообщил, что мусор оттуда вывезли в период с 12 по 19 июня.