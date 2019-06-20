"Спартак" интересуется португальским хавбеком "Лейпцига" Брумой

Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака". Инсайдеры сообщают, что клуб российской премьер-лиги рассматривает вариант с выкупом трансфера игрока в летнее межсезонье.

При этом Брумой, по данным Чемпионата.Ru, интересуются клуб с его родины "Порту" и голландский ПСВ. Хавбек перешёл в "Лейпциг" летом 2017 года из турецкого "Галатасарая"и сумма трансфера, по разным данным, составляла от 13 до 15 млн евро. Теперь считается, что португалец несколько подешевел. Однако интерес к его персоне сразу нескольких клубов вряд ли даст возможность потенциальным покупателям заметно сэкономить.