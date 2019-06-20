Новости Спорт

Все видео этой рубрики
20 июня 201913:20

"Спартак" интересуется португальским хавбеком "Лейпцига" Брумой

Португальский полузащитник Арминдо Брума из немецкого "Лейпцига" оказался в поле зрения менеджеров московского "Спартака". Инсайдеры сообщают, что клуб российской премьер-лиги рассматривает вариант с выкупом трансфера игрока в летнее межсезонье.

При этом Брумой, по данным Чемпионата.Ru, интересуются клуб с его родины "Порту" и голландский ПСВ. Хавбек перешёл в "Лейпциг" летом 2017 года из турецкого "Галатасарая"и сумма трансфера, по разным данным, составляла от 13 до 15 млн евро. Теперь считается, что португалец несколько подешевел. Однако интерес к его персоне сразу нескольких клубов вряд ли даст возможность потенциальным покупателям заметно сэкономить.

Сейчас

13:35

Путин признал реальную ошибку правительства

13:05

Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине

12:42

Путин рассказал о повышении пенсий военным

12:16

Путин назвал самые острые вопросы

12:09

Владимир Путин начал общение с народом

11:33

Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

11:27

Патрушев: виновных в крушении MH17 назначили без доказательств

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Россия не поступится своими интересами ради отмены санкций

Россия не поступится своими интересами ради отмены санкций

21 минута назад
Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас

Мусорная проблема: рост тарифов неизбежен, но решать проблему надо сейчас

24 минуты назад
Президент рассказал об ошибке правительства

Президент рассказал об ошибке правительства

16 минут назад

Трансляции

Прямая линия с Владимиром Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод
15:00

Программа "60 минут по горячим следам"
17:25

Программа "60 минут"
Все трансляции
Президент призвал не сравнивать современные нацпроекты с коммунизмом

Президент призвал не сравнивать современные нацпроекты с коммунизмом

44 минуты назад
Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине

Владимир Путин назвал три главные проблемы в медицине

53 минуты назад
Путин: регионы должны обеспечивать врачей жильем, чтобы они не уезжали

Путин: регионы должны обеспечивать врачей жильем, чтобы они не уезжали

55 минут назад
Путин пообещал повысить пенсии военным

Путин пообещал повысить пенсии военным

1 час назад
В московском метро открылись четыре новые станции

В московском метро открылись четыре новые станции

1 час назад
Патрушев: виновных в крушении MH17 назначили без доказательств

Патрушев: виновных в крушении MH17 назначили без доказательств

2 часа назад
Не надо раздувать пузыри: президент обратил внимание на закредитованность людей

Не надо раздувать пузыри: президент обратил внимание на закредитованность людей

1 час назад
Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод

Прямая линия с Владимиром Путиным. Сурдоперевод

2 часа назад
Белух и косаток грузят в фуры для вывоза из "китовой тюрьмы"

Белух и косаток грузят в фуры для вывоза из "китовой тюрьмы"

2 часа назад
"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"

"Все оставлю добрым мирянам": Алибасов рассказал, что после комы выгнал сына "навсегда"

2 часа назад
Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

Минобороны РФ: Ту-95МС не нарушали границ Японии

2 часа назад
Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

5 часов назад
Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

18 часов назад
Помогите Сашеньке с пороком сердца

Помогите Сашеньке с пороком сердца

19 часов назад
Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин

Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин

18 минут назад
Первый итог "Прямой линии": низкие зарплаты врачей Заполярья проверят

Первый итог "Прямой линии": низкие зарплаты врачей Заполярья проверят

29 минут назад
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

43 минуты назад
Путин: за результаты нацпроектов каждый министр отвечает лично

Путин: за результаты нацпроектов каждый министр отвечает лично

50 минут назад
"Умная" колонка распознает сердечный приступ и своевременно вызовет помощь

"Умная" колонка распознает сердечный приступ и своевременно вызовет помощь

1 час назад
За отсутствие полиса ОСАГО накажут так, что мало не покажется

За отсутствие полиса ОСАГО накажут так, что мало не покажется

1 час назад
Первый вопрос на "Прямой линии с Владимиром Путиным" задал пожарный

Первый вопрос на "Прямой линии с Владимиром Путиным" задал пожарный

1 час назад
Пьяный водитель устроил погром на парковке в Новом Уренгое

Пьяный водитель устроил погром на парковке в Новом Уренгое

1 час назад
В России пересчитают тарифы на отопление

В России пересчитают тарифы на отопление

1 час назад
Путин назвал самые острые вопросы, которые отметил в ходе подготовки к "Прямой линии"

Путин назвал самые острые вопросы, которые отметил в ходе подготовки к "Прямой линии"

1 час назад
Официально, целиком и полностью рассекречен доступный кроссовер Kia Seltos

Официально, целиком и полностью рассекречен доступный кроссовер Kia Seltos

1 час назад
Тюрьма меняет пол: арестованная бегунья из Кении оказалась мужчиной

Тюрьма меняет пол: арестованная бегунья из Кении оказалась мужчиной

2 часа назад
Пьяный дебошир избил сделавшего ему замечание воронежского пенсионера

Пьяный дебошир избил сделавшего ему замечание воронежского пенсионера

2 часа назад
Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

Девушка покорила Интернет мультяшной мимикой

2 часа назад
Бойко-Великого обвиняют в растрате нескольких миллионов "Кредитного Экспресса"

Бойко-Великого обвиняют в растрате нескольких миллионов "Кредитного Экспресса"

3 часа назад
При взрыве в доме в Италии погибли 2 человека

При взрыве в доме в Италии погибли 2 человека

3 часа назад
Вдохновлённый улитками: создан суперклей многократного использования

Вдохновлённый улитками: создан суперклей многократного использования

3 часа назад
Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились

Худшие опасения по поводу донорских органов в Китае подтвердились

3 часа назад
Момент столкновения маршрутки с минивэном на севере Москвы попал на видео

Момент столкновения маршрутки с минивэном на севере Москвы попал на видео

4 часа назад
Крайняя мера: изымать землю за нескошенную траву будут в исключительных случаях

Крайняя мера: изымать землю за нескошенную траву будут в исключительных случаях

4 часа назад
Полиция арестовала подозреваемого по делу Эмилиано Салы

Полиция арестовала подозреваемого по делу Эмилиано Салы

4 часа назад
Просто добавь фермент: учёные научились преобразовывать вторую группу крови в универсальную

Просто добавь фермент: учёные научились преобразовывать вторую группу крови в универсальную

4 часа назад
Стена молдавской девятиэтажки рухнула на глазах ее жителей

Стена молдавской девятиэтажки рухнула на глазах ее жителей

4 часа назад
Овечкин получил рекордный "Морис Ришар Трофи"

Овечкин получил рекордный "Морис Ришар Трофи"

4 часа назад
Замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с бывшим кавалером Бутиной

Замгоссекретаря США состояла в дружеских отношениях с бывшим кавалером Бутиной

5 часов назад
"Сбербанк" отчитался о победе над скиммингом

"Сбербанк" отчитался о победе над скиммингом

6 часов назад
На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

На саммите G20 в Осаке Трамп планирует встретиться с Путиным и Си Цзиньпином

6 часов назад
Иран заявляет, что сбил американский беспилотный аппарат

Иран заявляет, что сбил американский беспилотный аппарат

7 часов назад
Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

Топ-10 самых востребованных навыков при поиске работы

7 часов назад
Дело Тищенко: Россия высказала США свое разочарование надуманными приговорами

Дело Тищенко: Россия высказала США свое разочарование надуманными приговорами

7 часов назад
Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

Амурский тигр из нацпарка "Земля леопарда" сделал селфи

7 часов назад
Рубль сметает все на своем пути. Может ли что-то остановить укрепление?

Рубль сметает все на своем пути. Может ли что-то остановить укрепление?

7 часов назад
Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

Американские СМИ: Трамп теряет интерес к ситуации вокруг Венесуэлы

9 часов назад