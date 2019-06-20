Первый итог "Прямой линии": низкие зарплаты врачей Заполярья проверят

В Мурманской области пройдет проверка низких зарплат врачей. На зарплату около 20 тысяч рублей пожаловалась на "Прямой линии с Владимиром Путиным" местная отоларинголог. Проверку обращения с жалобами на зарплаты распорядился временный исполняющий обязанности губернатора области Андрей Чибис.

"В ситуации подробно разобрались: 20 тысяч рублей — была зарплата за неполный месяц, реальная (среднемесячная) зарплата выше более чем в два раза", — заявил тут же врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Чибис при этом согласился, что проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни в Заполярье есть не только у врачей и учителей, но и у других работников соцобласти.

"Область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли", — признался временный руководитель Мурманской области Андрей Чибис.

Первый же вопрос, который был задан на "Прямой линии" в 2019 году, касался зарплат. Вопрос о низком уровне доходов населения в России попытался до Путина донести пожарный из Калининградской области Станислав Таукачикас. При этом глава российского государства признал, что в МЧС сложилась не самая лучшая ситуация с выплатами зарплат.