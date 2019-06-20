Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

По его данным, сразу после взлета у лайнера не убрались закрылки, а потому экипаж принял решение вернуться в Симферополь.

О рейсе какого перевозчика идет речь, он не уточнил. За последние полтора часа из Симферополя в Санкт-Петербург вылетели три рейса — авиакомпаний Nordwind, "Аэрофлота" и "России".

Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.