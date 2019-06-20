Ушел из жизни выдающийся дипломат Леонид Замятин

Советский дипломат Леонид Замятин ушел из жизни на 98 году жизни. Сообщение о смерти опубликовало Министерство иностранных дел России.

Леонид Митрофанович Замятин работал в МИД с 1946 года. В начале 60-х занял пост постоянного представителя СССР в Международном агентстве по атомной энергии. В 70-е годы возглавлял информационное агентство ТАСС, а с 1986 по 1991 год Замятин был чрезвычайным полномочным послом Советского Союза в Великобритании.