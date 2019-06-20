Президент рассказал об ошибке правительства

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" заявил, что министерство финансов допустило реальную ошибку, не выделив достаточно средств банкам на компенсацию ипотеки для семей с детьми.

Главе государства был задан вопрос о льготной ипотеке. Он сообщил, что сейчас действует ставка 6 процентов, а на Дальнем Востоке — 5 процентов. Однако Путину поступают вопросы и сообщения о том, что банки не переходят на 6 процентов в отношении кредитов, которые были ранее выданы. Дело в том, что Минфин не выявил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели.

"Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур", — подчеркнул глава государства.

Он рассказал, что уже поговорил с членами правительства, в том числе с руководством Минфина. "В принципе, эта проблема уже решена, Минфин выделил необходимые ресурсы. Надеюсь, что в ближайшее время все будет видно на практике", — заверил Путин.

Также к президенту обратилась молодая мама. Она рассказала, что сейчас выплаты от 1,5 до 3 лет ребенка составляют всего 50 рублей. Женщина спросила, может, имеет ли смысл вообще убрать это пособие, если оно столь незначительное. На это президент сообщил, что решение о назначении пособий уже принято, не решен только один вопрос — каким именно семьям, с каким доходом. По его словам, существуют два варианта: либо с доходом в 1,5 прожиточных минимума на одного члена семьи, либо два. Сам Путин придерживается позиции, что нужно выбрать второй вариант.

Кроме того, Путин пообещал, что с 1 января 2020 года выплаты на ребенка в среднем по 10 — 11 тысяч рублей будут распространены на семьи со средним доходом в два прожиточных минимума.